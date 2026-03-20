Horóscopo de Libra de hoy: viernes 20 de marzo de 2026

Prepárese, ya que a causa de todos los esfuerzos que realizo en este tiempo será recompensado y reconocido. El éxito se acercará a usted rápidamente.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 20 de marzo

Amor: Muestre lo que siente y disfrute del momento junto a la persona que ama. Deje de guardarse adentro los sentimientos, sáquelos todos para afuera.

Riqueza: Evite exigirse más de lo habitual, ya que transitará un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Aprovéchelo para poner al día muchas de sus tareas.

Bienestar: Momento para que aprenda a desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida y le provoca algún mal. Hágalo sin falta y se sentirá mucho mejor.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.

Amor: Por más que la discusión la haya empezado su alma gemela, evalúe cuanto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera.

Riqueza: Esté muy atento, ya que podría tener problemas con los contratos y las transacciones comerciales que tenga que realizar durante esta jornada.

Bienestar: No permita que los temas cotidianos alteren su humor en esta jornada. Júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |