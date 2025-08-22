Horóscopo de Libra de hoy: viernes 22 de agosto de 2025

Probablemente, se sentirá presionado entre la diversión y el deber en esta jornada. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 22 de agosto

Amor: Sepa que sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche, pregúntele a donde quiere salir y reserve un lugar. Organícela sin demora.

Riqueza: Intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo.

Bienestar: Haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Entienda que no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. Intente no agotarse en el intento, ya que los resultados justificarán cada uno de los esfuerzos.

Amor: No es momento para mostrarse frío e indiferente en el amor. Verá que su pareja le hará reclamos por la falta de demostraciones y cuidados hacia ella.

Riqueza: Deje de preocuparse por ese problema financiero que le ha quitado el sueño hace varios días, sepa que se resolverá lo antes posible. Intente relajarse.

Bienestar: Ya es momento para mostrar su generosidad, haga lo posible por cuidar a los demás aunque sea a la distancia. Llame a esos familiares que tiene olvidados.

