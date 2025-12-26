Horóscopo de Libra de hoy: viernes 26 de diciembre de 2025

Sepa que en este día, sus palabras serán tomadas muy en cuenta por quien lo escuche. Deberá asegurarse que lo interpreten correctamente. Fíjese que es lo que dice.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 26 de diciembre

Amor: No descuide a su pareja aunque su vida social pueda presentarse sumamente activa. Si tiene que asistir a todas las reuniones vaya junto a ella.

Riqueza: Aplique su inteligencia, ya que pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. No se involucre en negocios pocos claros, cuide su dinero.

Bienestar: En caso que pueda, dedique parte de esta jornada a la reflexión. Le será muy positivo para usted, ya que podrá experimentar momentos gratificantes.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Despreocúpese, ya que será un día donde tendrá la mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. Anímese a lo desconocido.

Amor: Sepa que podría sufrir una crisis en la relación de pareja, debido a los celos de ambos. Intenten cambiar de actitud, de lo contrario, terminará en una separación.

Riqueza: Evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia.

Bienestar: Pruebe con una dieta apropiada y baja en sodio, así no sufre de la hipertensión arterial. Intente cuidar su salud, de lo contrario, tendrá que medicarse.

Otras predicciones para hoy

