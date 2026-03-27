Horóscopo de Libra de hoy: viernes 27 de marzo de 2026

Intente definir cuales son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanto atención. No desperdicie mal el tiempo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 27 de marzo

Amor: Facilítele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Deje de ser tan dominante con las personas que quiere.

Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.

Bienestar: Relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre actividades vinculadas al arte como el canto, el baile o la pintura. Elija la que más le gusta.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Procure no ceder frente a las influencias externas a su vida cotidiana, ya que muchas de las mismas pueden llegar perjudicarlo en la vida.

Amor: Será el momento oportuno para fortalecer las relaciones en el ámbito laboral con sus compañeros. Si pueden, organicen y tengan una videoconferencia.

Riqueza: Debería buscar nuevos objetivos laborales, evite aburrirse siempre con lo mismo. Deje de escapar a los cambios. Anímese a una transformación profesional.

Bienestar: Empiece a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay muchas cosas que últimamente se le escapan de las manos. Este más atento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |