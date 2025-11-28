Horóscopo de Libra de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Aprenda a como vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrará fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten durante esta jornada.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 28 de noviembre

Amor: En el momento que busque al amor, evite idealizar a las parejas. Sepa que podría sentirse decepcionado, si no le brindan lo que quiere. Madure.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día.

Bienestar: Salga a pasear y entre a esa librería que tanto le gusta para comprase un buen libro. Sepa que debe recuperar el hábito de la lectura que tenia abandonado.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Momento optimo para alejar de su vida todas las tradiciones viejas. Sepa que es la causa que no le permite avanzar en muchos de los planes a futuro.

Amor: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Riqueza: Si se encuentra con inconvenientes administrativos, no dude y pida ayuda a los expertos. Acérquese a las personas que conocen del tema y pida un consejo.

Bienestar: Deje de sentirse esclavo de su trabajo. Rompa con la rutina, aproveche de su día de descanso para distenderse de todas las tensiones acumuladas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |