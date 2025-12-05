Horóscopo de Libra de hoy: viernes 5 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 5 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Intente poner al día todas las obligaciones que tiene pendiente. Esto lo ayudará a ordenar sus ideas y a conectarse con el verdadero sentido de la vida.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el viernes 5 de diciembre
Amor: Deje de pensar tanto y ame como se debe a la persona que esta a su lado por lo que es realmente. La relación es de a dos, no intente modificarla.
Riqueza: Manténgase firme en cada uno de sus proyectos. No permita que las opiniones pesimistas de su pareja lo desanime y descarte sus sueños profesionales.
Bienestar: Cuando comience a interesarse un poco más por la gente que lo rodea, verá que su alma empezará a crecer. Deje de ser tan individualista en la vida.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.
Amor: Vivirá un etapa profunda con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.
Riqueza: Haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No exaspere, con responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma.
Bienestar: Se le presentaran varios proyectos nuevos. Seria bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Amor y pasión en diciembre 2025: ¿cómo afecta la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 1° al 7 de diciembre
- 3
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de diciembre?
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para diciembre 2025