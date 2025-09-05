Horóscopo de Libra de hoy: viernes 5 de septiembre de 2025

Será una jornada donde su confianza estará en declive, pero sepa que podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 5 de septiembre

Amor: No cree conflictos con su alma gemela. Deje para otro momento los reclamos, antes de pelearse intente conversar y buscar una solución la problema.

Riqueza: Procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa.

Bienestar: Comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Procure manejar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad en la vida. Sepa que necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral.

Amor: No actúe a espalda de su pareja, si hay algo que le molesta convérselo con ella. De esta forma, lo único que logrará será ganarse su desconfianza.

Riqueza: Destine esta jornada para organizar todas las ideas que tiene en mente de los futuros proyectos. Invierta toda su energía, ya que le ira genial.

Bienestar: En caso de sentirse decaído, acuda ya mismo a sus amigos y pídale un consejo para poder ver las cosas con mayor claridad. Ellos lo ayudarán en todo.

