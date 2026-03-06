Horóscopo de Libra de hoy: viernes 6 de marzo de 2026

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 6 de marzo

Amor: Muéstrese tal cual es en la vida. Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Evite cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

En este momento, sentirá que ya no puede guardar más sus emociones. Compártalas con los demás y serán bien recibidas. Exprese todo lo que tiene adentro.

Amor: No permita que los celos destruyan esa profunda relación que tanto le costo construir. Por hoy, solo tome distancia en caso que surjan problemas.

Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual que alcanzará su meta.

Bienestar: Abandone los hábitos solitarios y participe de nuevas actividades sociales. Le volverá la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos.

