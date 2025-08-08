Horóscopo de Libra de hoy: viernes 8 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 8 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Cuando se relacione, trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el viernes 8 de agosto
Amor: Intente mejorar el diálogo con su enamorado. Sepa que será la mejor manera para darle fin a esas diferencias que tienen hace tiempo y dañan el vínculo.
Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.
Bienestar: Si hace días le cuesta conciliar el sueño, deje de automedicarse. Busque alguna actividad que lo relaje por las noches y póngala en practica cuanto antes.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.
Amor: Tiempo para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. De a poco, la relación amorosa prosperará en el tiempo.
Riqueza: Prepárese, ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. Escoja la más conveniente para su economía.
Bienestar: Haga lo posible para animarse y abrace a las personas que verdaderamente le acarician el alma. Se sentirá gratificado por cada gesto que tengan hacia usted.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Cómo son las personas de Cáncer con las amistades: rasgos sociales y personales del signo
- 2
Amor y pasión en agosto 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 4 al 10 de agosto
- 4
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 8 de agosto?