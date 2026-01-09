Horóscopo de Libra de hoy: viernes 9 de enero de 2026

Sepa que se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el éxito esperado.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 9 de enero

Amor: Gracias a la Luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. No de más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta.

Riqueza: Trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y perdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que la Luna en su signo, le proporcionará esa seguridad que tanto ha estado esperando para enfrentar ciertos obstáculos que son difíciles en su vida.

Amor: Florecerá un nuevo amor en su vida y que siempre ha buscado. Al fin, abandonará la soledad del pasado que lo atormentaba hace años.

Riqueza: Apártese de los chismes y rumores, de lo contrario, le perjudicará en su rendimiento laboral. Evite estar siempre involucrado en los problemas de su equipo de trabajo.

Bienestar: Reponga el buen humor haciendo lo que más le guste y disfrute de la vida sin perjuicios. No permita que las opiniones de terceros influyan en sus sueños.

