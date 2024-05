Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 19 de mayo de 2024

Siempre que intente exponer sus pensamientos internos, trate de adoptar una conducta diplomática si es que no quiere que el mundo se oponga contra usted.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el domingo 19 de mayo

Amor: En esta noche, su enamorado le propondrá una salida intima. No dude en suspender cualquier compromiso que tenia ya adquirido para poder salir con su alma gemela.

Riqueza: Si adopta una postura rígida, ciertas cuestiones profesionales podrán complicarse más de lo que esperaba. No desoiga las ordenes que le da su jefe.

Bienestar: Le seria bueno que valore más sus deseos y se lance a la aventura sin pensar tanto. Modifique su forma de ser y pronto verá que se sentirá mucho mejor.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

LA NACION