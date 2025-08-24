LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 24 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 24 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Prepárese, ya que obtendrá una excelente jornada para cualquier proyecto que quiera poner en practica, en especial si se trata de su vida personal.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el domingo 24 de agosto

Amor: Si el amor toca a su puerta, préstele más atención. Deje de inhibirse en la intimidad y demuestre su poder de seducción con la persona que conozca.

Riqueza: Procure dejar los problemas laborales fuera de su casa, de esta forma no interferirán en su pareja. Evite tener peleas con su alma gemela por este tema.

Bienestar: Sepa que es el momento para que vea lo que registra su cuerpo e intente bajar todas las exigencias mentales que esta teniendo hace meses y lo tensionan.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

No dude en confiar en sus amigos. Sepa que ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida.

Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.

Riqueza: Deje de poner excusas y en este día procure administrar las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su presupuesto económico.

Bienestar: Durante esta tarde, lo más optimo será pasarlo entre amigos. De esta forma, podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress que ha adquirido diariamente.

Por Renata Dossi
