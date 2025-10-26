LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 26 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 26 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Intente aislarse del mundo y sentarse en soledad a reflexionar sobre ciertas cuestiones de su vida que últimamente no lo dejan progresar de la manera que anhela.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el domingo 26 de octubre

Amor: Aprenda a conservar las relaciones afectivas que tiene con sus seres queridos. Procure no ser tan arrogante con ellos sin tener una causa que lo justifique.

Riqueza: Hoy mismo y sin falta debe resolver ese trámite económico que tiene pendiente, ya hace tiempo lo mantiene preocupado y angustiado más de lo habitual.

Bienestar: Momento optimo para organizar su hogar y desprenderse de las cosas que ya no son útiles para su vida. Ya que cuenta con tiempo libre, acomode su placard.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience hoy.

Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.

Riqueza: Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, evite endeudarse.

