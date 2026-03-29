Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 29 de marzo de 2026

Seria bueno que deje de divulgar muchos de los planes futuros que tiene a su entorno. Aunque no lo crea siempre existe alguna persona envidiosa.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el domingo 29 de marzo

Amor: Deje de seguir haciendo comparaciones con las relaciones pasadas. No hurgue en cuestiones anteriores que al día de hoy no le suman en nada. Relájese.

Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Admita sus limites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerde que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. No renuncie y siga adelante con todos los proyectos que se propuso hace tiempo.

Amor: Recuerde que uno cosecha lo bueno que siembra, préstele más atención a su alma gemela. Si no lo hace, se quedará solo en muy en poco tiempo.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, intente escucharlo y obedecer las ordenes. Evite tener alguna discusión y acceda a su pedido.

Bienestar: Haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar su metabolismo. Ya que con el tiempo podría desencadenarle una problema de salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |