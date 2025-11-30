LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 30 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 30 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Prepárese, ya que será una excelente jornada para concretar esos proyectos pendiente que hace tiempo tiene y se le dificulto alcanzarlos por su irresponsabilidad.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el domingo 30 de noviembre

Amor: Deje de discutir con su familia en el poco tiempo que pasa con ellos, trate de disfrutar de su compañía. En este momento, sepa que entre todos se necesitan.

Riqueza: Si tenía pensado en emprender un negocio junto a su familia, procure desestimarlo. Sea cauteloso, ya que podría llegar a tener problemas con algún pariente cercano.

Bienestar: Por más que tenga alguna responsabilidad ya asumida, trate de evitar todo tipo de esfuerzo físico. Dedíquese a descansar o leer un libro durante el día.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento optimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

