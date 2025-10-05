Horóscopo de Piscis de hoy: domingo 5 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 5 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
- 1 minuto de lectura'
Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el domingo 5 de octubre
Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.
Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.
Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Evite presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor después de tantos inconvenientes. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba.
Amor: Durante toda esta jornada, podría sentirse un poco triste y solo. Abandone su egocentrismo y entréguese a los brazos de su amado. Coméntele que es lo que le sucede.
Riqueza: Sepa que no es una etapa optima en el país para definir futuros trabajos o compromisos financieros. Manténgase en la actividad que esta desarrollando.
Bienestar: Etapa para aumentar su vitalidad y entusiasmo por la vida. No permita que la rutina lo abrume y busque alguna actividad que lo saque de lo habitual.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
