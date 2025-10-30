LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: jueves 30 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 30 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Será una jornada donde tendrá que utilizar la inteligencia para intervenir en las situaciones que deba enfrentar. Demuestre seguridad en lo que hace.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el jueves 30 de octubre

Amor: Ame través del afecto y escuche en silencio las palabras de su pareja. Procure ser más compañero en la relación, de esta forma ella sentirá el apoyo suyo.

Riqueza: No se desespere, sepa que es cuestión de tiempo y en días verá como su proyecto dará ganancias. Entienda que es un momento complicado en la economía.

Bienestar: En este día, aproveche que se le activará lo intuitivo y tendrá importantes sueños premonitorios. No se asuste, pero lo ayudará en caso que deba tomar un decisión.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Hoy no es momento para resolver situaciones esénciales. Seguramente estará transitando una situación turbulenta en su vida que la tiene muy preocupado.

Amor: A pesar que sus sentimientos están lentificados, logrará hacer un balance sobre su interior y sus relaciones. Busque cuales son mas importantes para su vida.

Riqueza: Relájese, ya que en el ámbito profesional todo se irá acomodando con el tiempo. Sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados.

Bienestar: Ha sufrido muchísimo stress por ese inconveniente familiar, hoy intente relajarse. De esta forma, podrían desaparecer esos malestares digestivos.

