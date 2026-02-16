LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 16 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 16 de febrero de 2026
Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el lunes 16 de febrero

Amor: Intente no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Será ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: No se sienta derrumbado, ya que por la noche su ánimo mejorará. Decídase y trate de contactar a sus amigos cercanos y júntense a cenar en algún bar.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Aunque le cueste, deberá poner ciertos limites en su vida familiar. Sus seres queridos sabrán entenderlo y la armonía reinará nuevamente en su circulo intimo.

Amor: Dentro del ámbito familiar aparecerán desacuerdos que alteraran la paz hogareña. Lo mejor para este día, será serenarse y pensar con detenimiento antes de actuar.

Riqueza: Si salea hacer las compras al supermercado, recuerde cuidar su bolsillo. Evite caer en la ofertas engañosas y procure no gastar más de lo conveniente.

Bienestar: Por más que se encuentre en su casa, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Intente mantener el orden y no descuidar la alimentación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. El número de la suerte que le toca a para cada signo del Zodíaco en febrero
    1

    Este es el número de la suerte para cada signo del Zodíaco en febrero

  2. ¿Cuál es el color de la suerte para cada signo en febrero?
    2

    Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en febrero

  3. Rituales y tradiciones para recibir el Año Nuevo Chino
    3

    Rituales y tradiciones para recibir el Año Nuevo Chino 2026

  4. Rituales para canalizar la energía del Año del Caballo de Fuego
    4

    Rituales para empezar el Año Nuevo Chino 2026