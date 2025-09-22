Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 22 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 22 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
- 1 minuto de lectura'
Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el lunes 22 de septiembre
Amor: Intente formar algunas relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Un encuentro intimo, le hará relevar sensaciones nuevas.
Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.
Bienestar: Sepa que alejarse un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que adquirió días atrás.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.
Amor: Preparase, ya que al contar con la Luna en oposición esto podría originarle conflictos en mucha de las relaciones que tiene con sus parientes más allegados.
Riqueza: Debería ser más prudente con las ganancias rápidas y excesivas. Sepa que podrían surgir inconvenientes financieros de los que puede arrepentirse.
Bienestar: Aprenda a disfrutar de sus propios logros y así podrá aliviarse del agotamiento que suma día tras día. Deje ser tan negativo, vea las cosas desde otra perspectiva.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Virgo, según su personalidad
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de septiembre
- 3
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de septiembre?
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de septiembre