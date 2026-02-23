Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 23 de febrero de 2026

Siempre que realice un cambio en su vida, sepa que debe ir de a poco. De esta forma, podrá adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el lunes 23 de febrero

Amor: Hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación, evite poner en peligro su vínculo amoroso. Trate de pensar en la familia que construyo con tanto amor.

Riqueza: Si tiene que aceptar una propuesta laboral, ante todo debería escuchar su voz interior. Piense bien la respuesta antes de dar un si apresurado.

Bienestar: En ciertas ocasiones, es mejor callar. Evite dañar los vínculos afectivos, ya que luego podría sentirse mal y arrepentirse.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

A causa de su natural diplomacia hará que todo su equipo de trabajo recurra a usted. Todos saben que siempre esta dispuesto a dar buenas soluciones.

Amor: No permita que los celos y la envidia intoxiquen el vínculo amoroso. Aléjelos de sus pensamientos y si tiene algún problema háblelo directamente con su pareja.

Riqueza: Escoja el camino donde se encuentran las mejores posibilidades para concretar esas nuevas propuestas laborales. Fíjese con que personas se asocia.

Bienestar: No se autodestruya emocionalmente. Seria ideal que se quite de adentro todas las cuestiones que le hacen mal y así podrá fortalecer su alma.

