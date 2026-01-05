LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 5 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 5 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Después de tanto, al fin logrará definir lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas, no se atemorice y arriesgue.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el lunes 5 de enero

Amor: Sepa que podrá afianzar aun más su vínculo, si le detalla a su pareja que le gusta y que le desagrada de ella. Mantenga un dialogo más activo con su alma gemela.

Riqueza: Despreocúpese, en pocos días los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos esperados. Todo se va encaminar de manera exitosa.

Bienestar: Haga lo posible para animarse y llame a las personas que verdaderamente le acarician el alma. Se sentirá gratificado por cada gesto que tengan hacia usted.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Durante esta jornada podría sentirse desestabilizado emocionalmente a causa de los inconvenientes que sufrió. Tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Recuerde conservar la lucidez en los momentos que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que esta teniendo.

