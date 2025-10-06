Horóscopo de Piscis de hoy: lunes 6 de octubre de 2025

Si pretende obtener una rápida prosperidad material, sepa que dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el lunes 6 de octubre

Amor: Acérquese a ese amigo, que hace días le esta solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su afecto le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo.

Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto a usted lo supere. Organicen una reunión y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades.

Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene hace meses.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Prepárese, ya que contará con la Luna en su signo y esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente que esta viviendo.

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.

Riqueza: Comprenda que no es un buen momento para iniciar ese acuerdo comercial que viene gestando hace meses, de lo contrario, podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.

