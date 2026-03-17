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Horóscopo de Piscis de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 17 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: martes 17 de marzo de 2026
Horóscopo de Piscis de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

  • Amor: Sepa que su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía. Organice un encuentro con ellos y bríndele su cariño antes de que se lo pidan.
  • Riqueza: Momento para abandonar ciertos perjuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja.
  • Bienestar: Debería evitar los atracones fuera de horarios aunque tenga hambre. Si no cambia esta conducta rápido, sepa que no podrá bajar esos kilos de más.

Momento oportuno para que empiece a creer en su imaginación, la cual será indispensable para resolver cualquiera de los inconvenientes que aparezcan.

  • Amor: Período optimo para formalizar o iniciar la convivencia con su alma gemela y concretar esos planes relacionados al corazón. Pregúntele si esta dispuesta a hacerlo.
  • Riqueza: Podría sentirse desbordado y muy movilizado por hallar nuevos caminos dentro del plano económico y profesional. Debería pensar bien antes de actuar.
  • Bienestar: Si se siente desanimado, no dude y comience terapia. De esta forma, podrá deshacerse de las emociones negativas que acumulo durante todo este tiempo.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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