LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: martes 28 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 28 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: martes 28 de octubre de 2025
Horóscopo de Piscis de hoy: martes 28 de octubre de 2025

Siempre que intente exponer sus pensamientos internos, trate de adoptar una conducta diplomática si es que no quiere que el mundo se oponga contra usted.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el martes 28 de octubre

Amor: Si se siente triste, refúgiese en los brazos de su enamorado. No se cierre en usted mismo, intente contarle a su pareja que le esta sucediendo hace días.

Riqueza: Distribuya los compromisos laborales, así podrá mejorar su rendimiento mental. Si no encuentra la solución a ese problema, pídale ayuda a ese compañero de trabajo.

Bienestar: Esta mañana, despertará sin entusiasmo y no querrá ni salir de su casa. Tome coraje y salga para su trabajo, no se olvide de comprarse un buen desayuno.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.

Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.

Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Cómo atraer a los solteros de Libra
    1

    Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Libra , según su personalidad

  2. El horóscopo chino para la última semana de octubre
    2

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

  3. Las predicciones para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

  4. Cuándo empieza la temporada de Escorpio
    4

    Cuándo empieza la temporada de Escorpio 2025

Cargando banners ...