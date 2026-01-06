LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: martes 6 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 6 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: martes 6 de enero de 2026
Horóscopo de Piscis de hoy: martes 6 de enero de 2026

Si tiene algo que cambiar, hágalo hoy. Este día, le ofrece las mejores posibilidades para enfrentar las transformaciones y los cambios en su vida.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el martes 6 de enero

Amor: Esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Evite sentirse esclavo de su alma gemela, ya que usted es una persona independiente.

Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.

Bienestar: Procure implementar algunos cambios en su rutina y así podrá mantener una vida más plena y libre. Sepa que se sentirá mucho mejor internamente.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Después de tanto, al fin logrará definir lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas, no se atemorice y arriesgue.

Amor: Sepa que podrá afianzar aun más su vínculo, si le detalla a su pareja que le gusta y que le desagrada de ella. Mantenga un dialogo más activo con su alma gemela.

Riqueza: Despreocúpese, en pocos días los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos esperados. Todo se va encaminar de manera exitosa.

Bienestar: Haga lo posible para animarse y llame a las personas que verdaderamente le acarician el alma. Se sentirá gratificado por cada gesto que tengan hacia usted.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Qué color lucir este 31 de diciembre, según tu signo del Zodíaco
    1

    Qué color usar en Año Nuevo 2026, según tu signo del Zodíaco

  2. Qué depara el año 2026, según el horóscopo
    2

    Signo por signo: qué depara el año 2026, según el horóscopo de Jimena La Torre

  3. Las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero

  4. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero
    4

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero

Cargando banners ...