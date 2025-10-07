Horóscopo de Piscis de hoy: martes 7 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 7 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
Sepa que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el martes 7 de octubre
Amor: Evite sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos, de lo contario, la relación fluctuará. Vea que es lo que quiere y evite confundir a su alma gemela.
Riqueza: Gracias a la audacia y el poder que posee podrá desarrollar planes a futuro. No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos hace meses.
Bienestar: Seguramente se despierte un tanto angustiado, evite asustarse. Realice alguna actividad y durante el día ira desapareciendo esa sensación.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Si pretende obtener una rápida prosperidad material, sepa que dependerá de su excelente criterio intelectual y de su perseverancia en el trabajo.
Amor: Acérquese a ese amigo, que hace días le esta solicitando ayuda. Sepa que la calidez de su afecto le nutrirá el espíritu y lo hará sonreír de nuevo.
Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto a usted lo supere. Organicen una reunión y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades.
Bienestar: Sepa que una dieta basada en frutas, verduras y mucho líquido, lo ayudará a depurar su cuerpo. Trate de abandonar los malos hábitos que tiene hace meses.
