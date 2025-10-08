LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: miércoles 8 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 8 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Debería saber que hoy su amabilidad será la cualidad más requerida para que la relación con sus seres queridos circule por el camino deseado por todos.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el miércoles 8 de octubre

Amor: Si pretende no sufrir más por amor, recomponga su situación sentimental. Trate de pensar en soledad y buscarle la solución a la relación que tiene con su alma gemela.

Riqueza: En poco tiempo, le llegarán noticias que lo ayudarán económicamente. Transitará una etapa donde le propondrán nuevas metas que podrá alcanzarlas.

Bienestar: Prepárese anímicamente, ya que se encontrará muy susceptible ante las situaciones que se le presente. Trate de no ser vulnerable y poder superarlas.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Sepa que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado.

Amor: Evite sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos, de lo contario, la relación fluctuará. Vea que es lo que quiere y evite confundir a su alma gemela.

Riqueza: Gracias a la audacia y el poder que posee podrá desarrollar planes a futuro. No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos hace meses.

Bienestar: Seguramente se despierte un tanto angustiado, evite asustarse. Realice alguna actividad y durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Otras predicciones para hoy

