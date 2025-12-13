LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 13 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025
Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 13 de diciembre de 2025

Sepa que podrá concretar todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado para llegar a su propósito.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 13 de diciembre

Amor: Acepte la propuesta de compromiso que le hará su pareja. Acepte de una vez por toda, que ella es la persona que últimamente la ha hecho feliz.

Riqueza: Excelente jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. Por más que este seguro, no se olvide de buscar información.

Bienestar: Dado que hace días no se encuentra realizando su rutina de ejercicios, procure incluir en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Seguramente en este día tendrá que hacerle frente a las diferentes situaciones que son completamente nuevas para su vida. No se reprima y siga adelante.

Amor: Buen momento para definir el compromiso. Trabaje para que su relación, se afiance y perdure en el tiempo. Gran crecimiento en la relación de pareja.

Riqueza: Prepárese, ya que será una jornada dura y llena de trabajo. Ponga toda la energía para obtener buenas recompensas y cumplir con todas las tareas asignadas.

Bienestar: Encontrará un gran alivio, si dedica una parte del día para reflexionar en soledad. De esta forma, tomará las riendas de su animo y dejará de lado la agresividad.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Dinero y finanzas en diciembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco
    1

    Dinero y finanzas en diciembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco

  2. ¿Qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana?
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 12 de diciembre?

  3. Cómo son las personas de Sagitario con las amistades
    3

    Cómo son las personas de Sagitario con las amistades: rasgos sociales y personales del signo

  4. Las predicciones para la segunda semana de diciembre
    4

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 8 al 14 de diciembre

Cargando banners ...