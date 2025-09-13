LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 13 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 13 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Aproveche el día al máximo, ya que contará con los suficientes impulsos para resolver todos los asuntos que hace tiempo posterga. Tome coraje y comience hoy.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 13 de septiembre

Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.

Riqueza: Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Procure organizar una escapada para el fin de semana en familia, ya que volverán renovados. Busque el destino y compare precios, evite endeudarse.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Evite hacer las cosas de forma apurada. Entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada. Tranquilícese y actúe con mucho cuidado.

Amor: Quite a un lado su orgullo y ego para disfrutar de la compañía de su pareja. Aunque le cueste, intente ser más compañero en la relación de pareja.

Riqueza: Por más que haya finalizado sus tareas laborales y le sobre tiempo utilícelo de manera productiva. Intente adelantar trabajo para la semana.

Bienestar: Haga uso del tiempo libre para la recreación y encuentre usted mismo el estimulo en nuevas actividades. Busque por la web algo de su agrado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

