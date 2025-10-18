Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 18 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 18 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
Recuerde que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido en todo momento y vera que logrará sus propósitos.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el sábado 18 de octubre
Amor: Piense bien antes de iniciar una nueva relación, ya que debe ponerle fin a la actual. No se equivoque en la elección porque podría salir lastimado.
Riqueza: Evite generar cambios en su economía, ya que cuenta con la Luna en oposición. Esta energía, podría generarle algún inconveniente que no esperaba.
Bienestar: Jornada optima, para un encuentro romántico o una juntada con amigos. Al mediodía organice un almuerzo y reciba a la gente que más quiere en su casa.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.
Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.
Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.
Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.
