Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 29 de noviembre de 2025

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 29 de noviembre

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento optimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento en su vida que lo hará sentir que esta en la cima.

Amor: Gracias a la Luna en su signo, será un período muy favorable en el amor y la pasión. Acérquese a su alma gemela y organice una salida romántica.

Riqueza: Sea paciente, entienda que debe esperar un tiempo más para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. Si lo hace ahora, podría salir perjudicado.

Bienestar: Sepa que es el momento para que vea lo que registra su cuerpo e intente bajar todas las exigencias mentales que esta teniendo hace meses y lo tensionan.

