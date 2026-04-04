Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 4 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 4 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
- 1 minuto de lectura'
Le será muy bueno para su vida, que intente no replantearse temas del pasado que solo le traen recuerdos no gratos. Piense en presente y futuro.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el sábado 4 de abril
- Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.
- Riqueza: Excelente jornada para iniciar un negocio nuevo en el rubro que tanto le interesa. Deje de dudarlo y ponga toda su energía si hay importantes intereses en juego.
- Bienestar: Tenga cuidado, ya que su fastidio alcanzará niveles alarmantes. Una salida de compras o una buena charla con sus amigos hará que cambie su ánimo.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
En este día, deberá hablar menos y escuchar más. De esta manera, mejorará la comunicación y aprenderá a mantener un mejor vínculo con los demás.
- Amor: Será un optimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, intente hablarlo hoy mismo.
- Riqueza: Déjese llevar por la intuición y aplique su cualidad creativa en lo profesional. Ya que pronto podrá recibir un reconocimiento laboral, debido a su talento creativo.
- Bienestar: No exija a su físico más de lo necesario. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir sus sueños. Tome ya mismo la decisión y actúe.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Más leídas de Horóscopo
- 1
Cuáles son los signos del Zodíaco más apáticos
- 2
Los mejores días para cortarse el pelo en abril en la Argentina, según el calendario lunar 2026
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 6 al 12 de abril