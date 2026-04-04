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Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 4 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 4 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 4 de abril de 2026
Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 4 de abril de 2026

Le será muy bueno para su vida, que intente no replantearse temas del pasado que solo le traen recuerdos no gratos. Piense en presente y futuro.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 4 de abril

  • Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.
  • Riqueza: Excelente jornada para iniciar un negocio nuevo en el rubro que tanto le interesa. Deje de dudarlo y ponga toda su energía si hay importantes intereses en juego.
  • Bienestar: Tenga cuidado, ya que su fastidio alcanzará niveles alarmantes. Una salida de compras o una buena charla con sus amigos hará que cambie su ánimo.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

En este día, deberá hablar menos y escuchar más. De esta manera, mejorará la comunicación y aprenderá a mantener un mejor vínculo con los demás.

  • Amor: Será un optimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, intente hablarlo hoy mismo.
  • Riqueza: Déjese llevar por la intuición y aplique su cualidad creativa en lo profesional. Ya que pronto podrá recibir un reconocimiento laboral, debido a su talento creativo.
  • Bienestar: No exija a su físico más de lo necesario. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir sus sueños. Tome ya mismo la decisión y actúe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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