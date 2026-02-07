LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 7 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 7 de febrero de 2026
Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Tranquilícese, ya que sentirá un fuerte deseo de acción. Este estado, lo empujará a estar ansioso y querer todo en este momento. Respire hondo antes de actuar.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 7 de febrero

Amor: Vivirá una jornada agradable junto a su pareja. Se sentirá conmovido por el afecto que le brinda, ya que hace unos días usted actúa mal con ella.

Riqueza: En el momento menos esperado, el campo laboral le ofrecerá nuevas oportunidades. Intente poner más impulso para poder concretar todo lo que desee.

Bienestar: Si en esta jornada debe tomar una decisión importante, procure reflexionar. Tranquilícese y sepa que la soledad será una buena compañía.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Por nada en el mundo, evite postergar los cambios que ya tiene proyectados hace tiempo. Prepárese, ya que hoy será una jornada dedicada para las innovaciones.

Amor: Intente ser más realista en el amor. Trate de no exigirle a su pareja el cariño que usted no le brinda. Muéstrese más dulce y cariñoso en la relación.

Riqueza: Sepa que debe evitar cualquier gasto importante sin haber analizado su presupuesto, ya que podría arrepentirse de la mala decisión que tomo.

Bienestar: Haga lo posible por aumentar la autoestima. Si no puede solo, asista a un buen terapeuta que pueda ayudarlo a evolucionar y revalorizarse a si mismo.

