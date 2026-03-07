Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 7 de marzo de 2026

Permítase llevar por ese sentimiento tan intenso que lo cautiva hace tiempo. Su espiritualidad alcanzará su máxima expresión y podrá manifestarla en su entorno.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el sábado 7 de marzo

Amor: Un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra, caso contrario, no creerá más en amor.

Riqueza: Mantenga en claro bien las exigencias, así podrá lograr las negociaciones que desee. Si es necesario, espere un mejor momento para realizar las transacciones.

Bienestar: Por más que los compromisos sociales lo atraigan, recuerde descansar las horas necesarias. Después, no ponga excusas si usted no responde como debe ser.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Su salud se lo agradecerá.

