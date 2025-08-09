Horóscopo de Piscis de hoy: sábado 9 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 9 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
Avance ya que hoy nada podrá detenerlo, actúe con certeza y así podrá llegar a alcanzar sus metas. Aproveche, ya que tendrá su vitalidad al máximo.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el sábado 9 de agosto
Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.
Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.
Bienestar: Será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y sepa que no tendrá retorno. Actúe con cuidado.
Amor: Comprenda que escuchando a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad, lo ayudará a recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva.
Riqueza: Será un período oportuno para las inversiones y los negocios. No se demore pero recuerde que debe utilizar la prudencia cuando tenga que tomar la decisión.
Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si no lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.
