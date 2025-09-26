LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 26 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

Intente pensar en usted. Destínese tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y por diversas situaciones no puedo finalizarla.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 26 de septiembre

Amor: Si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos que lo necesitan. No se haga el distraído, no mire hacia otro lado.

Riqueza: Trate de ser más conservador cuando tenga que tomar una determinaciones sus finanzas. Dé pasos seguros en vez, de tomar decisiones impulsivas.

Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos postergados y en poco tiempo tendrá ganancias.

Amor: Etapa donde estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee. Aproveche este momento, para pedirle lo que verdaderamente necesita.

Riqueza: Después de tantos problemas, podrá afilar su ingenio laboral al tomar contacto con nuevas experiencias creativas. Intente explotar al máximo su capacidad creativa.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día, podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Otras predicciones para hoy

