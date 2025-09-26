Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 26 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
- 1 minuto de lectura'
Intente pensar en usted. Destínese tiempo para poder terminar esa carrera que hace tiempo comenzó y por diversas situaciones no puedo finalizarla.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el viernes 26 de septiembre
Amor: Si su familia lo demanda, trate de tenderle su mano y colabore con ellos que lo necesitan. No se haga el distraído, no mire hacia otro lado.
Riqueza: Trate de ser más conservador cuando tenga que tomar una determinaciones sus finanzas. Dé pasos seguros en vez, de tomar decisiones impulsivas.
Bienestar: Podrá sentirse despreciado por sus amigos, ya que usted nota que no lo toman en consideración como se merece. Trate de charlar con ellos y todo mejorará.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos postergados y en poco tiempo tendrá ganancias.
Amor: Etapa donde estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee. Aproveche este momento, para pedirle lo que verdaderamente necesita.
Riqueza: Después de tantos problemas, podrá afilar su ingenio laboral al tomar contacto con nuevas experiencias creativas. Intente explotar al máximo su capacidad creativa.
Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día, podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Cómo son los nacidos bajo el signo de Virgo con las amistades: rasgos sociales y personales
- 2
Así se toman las personas de Virgo las críticas constructivas
- 3
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el último fin de semana de septiembre?
- 4
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre