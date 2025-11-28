Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025

Transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento en su vida que lo hará sentir que esta en la cima.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 28 de noviembre

Amor: Gracias a la Luna en su signo, será un período muy favorable en el amor y la pasión. Acérquese a su alma gemela y organice una salida romántica.

Riqueza: Sea paciente, entienda que debe esperar un tiempo más para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. Si lo hace ahora, podría salir perjudicado.

Bienestar: Sepa que es el momento para que vea lo que registra su cuerpo e intente bajar todas las exigencias mentales que esta teniendo hace meses y lo tensionan.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Neptuno en su signo lo dotará de una gran imaginación, creatividad y fantasía. Este preparado, ya que podrá descubrir el lado más espiritual de su alma.

Amor: Prepárese, ya que volverá a ver después de muchos años a una vieja amistad que le hará revivir emociones pasadas. Organicen para juntarse a cenar.

Riqueza: No es momento para pensar en un cambio de trabajo ni para pedir un aumento de sueldo. Intente ser paciente y hablar con su jefe en otro momento.

Bienestar: Si pretende bajar el nivel de colesterol, debería empezar a cuidarse. Procure excluir de la dieta los alimentos de alto tener graso, como las frituras.

