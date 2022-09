Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 30 de Septiembre de 2022

Intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un consejo a ese amigo.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 30 de Septiembre

Amor: Evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión para no arrepentirse después.

Riqueza: Tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí.

Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. No desoiga los mensajes que le da su cuerpo a diario.

Semana del 12 al 18 de julio para Piscis

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) ha iniciado su largo período de retrogradación por los últimos grados de tu signo y ha perfeccionando su conexión matemática con Venus (planeta de las relaciones) en Géminis. Este movimiento ayuda a mostrar la distancia entre lo que es y lo que has inventado en tu imaginación. La Luna llena en Capricornio también ha dejado un manto de realidad: buen momento para trabajar la realidad de las cosas. A su vez, este fin de semana la Luna estará en tu signo y puede ayudar a cerrar un ciclo. Tip: busca canal para expresar/escribir lo que te pasa.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y qué es lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

