LA NACION

Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 8 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 8 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 8 de agosto de 2025
Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 8 de agosto de 2025

Durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y sepa que no tendrá retorno. Actúe con cuidado.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el viernes 8 de agosto

Amor: Comprenda que escuchando a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad, lo ayudará a recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva.

Riqueza: Será un período oportuno para las inversiones y los negocios. No se demore pero recuerde que debe utilizar la prudencia cuando tenga que tomar la decisión.

Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si no lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Transitará una etapa donde podrá ubicarse en una mejor posición social y así obtendrá un crecimiento en su vida que lo hará sentir que esta en la cima.

Amor: Sepa que planear una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevarla a cenar y que sea de su agrado.

Riqueza: Gracias a ese nuevo proyecto laboral que empezó y su esfuerzo continuo, después de tanto tiempo comenzará a ver los frutos tan esperados por usted.

Bienestar: Haga lo posible para no caer en el stress por mas que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Cómo son las personas de Cáncer con las amistades
    1

    Cómo son las personas de Cáncer con las amistades: rasgos sociales y personales del signo

  2. ¿Cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
    2

    Amor y pasión en agosto 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 4 al 10 de agosto
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 4 al 10 de agosto

  4. ¿Cómo impacta la Luna llena en Acuario al ascendente?
    4

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 8 de agosto?

Cargando banners ...