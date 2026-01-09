Horóscopo de Piscis de hoy: viernes 9 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 9 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Piscis
- 1 minuto de lectura'
Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tranquilizarse.
Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo
Qué le espera a Piscis el viernes 9 de enero
Amor: Si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que puede arrepentirse.
Riqueza: No sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia que son de su confianza.
Bienestar: Limite la alimentación y ejercita un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y provocarle un problema de salud.
Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer
Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.
Amor: Vivirá un etapa profunda con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.
Riqueza: Haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No exaspere, con responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma.
Bienestar: Se le presentaran varios proyectos nuevos. Seria bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |