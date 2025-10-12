LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 12 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 12 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 12 de octubre de 2025

Teniendo la Luna en oposición en su signo, hará que esta jornada le resulte un poco compleja. Lo mejor será que actúe de forma medida y cumplirá con los compromisos.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 12 de octubre

Amor: Muéstrese claro ya que podrían surgir situaciones confusas con su alma gemela por un malentendido. Deje de dar tantas vueltas con esos temas que le preocupa.

Riqueza: Esté preparado, ya que en el día de hoy algunas cuestiones comerciales ocuparán un primerísimo plano. Trate de organizarse según las prioridades.

Bienestar: Evite perder el tiempo y comience a cuidar la imagen cuanto antes. Decídase y agende un turno con su cosmetóloga o esteticista de confianza.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sepa que teniendo una postura más dinámica, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás una etapa que fue poco satisfactoria para usted.

Amor: Durante esta tarde, decídase y declárele el amor a esa persona que tanto le atrae. Acérquese e invítela a algún lado, así compartirán un momento grato.

Riqueza: Haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Será una jornada para interrumpir las responsabilidades por un corto tiempo y realizar un paseo. Intente organizar para esta tarde alguna salida.

