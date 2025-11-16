Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 16 de noviembre de 2025

En estos momentos, le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 16 de noviembre

Amor: Aprenda que en toda relaciona amorosa, la sinceridad y la comprensión serán la base para mantener un excelente vínculo con su alma gemela. Póngala en practica.

Riqueza: Momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continua así, terminará endeudado para toda la vida.

Bienestar: Sepa que alejarse un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que adquirió días atrás.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Si se siente desbordado, llegue a su casa y enciérrese silenciosamente en si mismo. Así, logrará encontrar la respuesta a muchos de sus interrogantes.

Amor: Intente ser menos obsesivo con su pareja. Sea que con esta actitud, lo único que logrará que la misma se distancie aun más y su relación entre en una crisis.

Riqueza: Procure confeccionar un balance general de sus logros y expectativas, esto lo ayudará a ver con claridad los beneficios que obtendrá con su nuevo proyecto.

Bienestar: Seguramente se sienta un tanto desganado a causa de todos los cambios que ha sufrido en este ultimo tiempo. Procure cambiar la alimentación e ingiera más vitaminas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |