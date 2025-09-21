Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 21 de septiembre de 2025

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 21 de septiembre

Amor: Sepa que cualquier momento su alma gemela le reclamará atención. Renueve el entusiasmo y la pasión con una iniciativa que la sorprenda por completo.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Si le ha salido mal el chequeo medico que se ha hecho, es el momento justo para cortar con el sedentarismo en su vida. Realice algunos cambios en la rutina.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacerle hoy a esa persona que hace tiempo no ve. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse.

Amor: Sepa que esos sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo. Aproveche para amar y ser amado.

Riqueza: Prepárese para los negocios vinculados con el exterior, ya que podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Mantenga un ritmo continuo de trabajo.

Bienestar: Por más que le cueste, intente desprenderse de todo aquello que ya no usa. Aproveche, ya que vivirá un momento pleno de renovación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |