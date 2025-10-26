LA NACION

Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 26 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 26 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario

Deje de preocuparse más de lo necesario, ya que podría sufrir una crisis de stress. Ese problema que lo tiene inquieto, se resolverá de la manera menos esperada.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 26 de octubre

Amor: No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza. Procure conservar la armonía y trate de confiar un poco más en su pareja, de lo contrario, sufrirá una crisis.

Riqueza: Planifique las cuentas que debe pagar y el detalle de las mismas. Si los numero no concuerdan, quizás deba realizar algunos ajustes en lo que esta gastando.

Bienestar: Deje de hacer planes a largo plazo, entienda que ya es el momento para empezar a disfrutar del presente. No crea que la vida son solo obligaciones.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sepa que deberá desarrollar su fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. Prepárese pata disfrutar.

Amor: Momento para conservar la armonía con su alma gemela. No deje que los celos alimenten sus deseos de venganza, deje de ver fantasmas donde no los hay.

Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.

Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

Otras predicciones para hoy

