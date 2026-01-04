Horóscopo de Sagitario de hoy: domingo 4 de enero de 2026

Haga todo lo que este a su alcance para controlar un poco la impaciencia. A veces la realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el domingo 4 de enero

Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.

Riqueza: Momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente sus pares aceptarán que lidere el grupo laboral pero no se olvide que usted es el líder.

Bienestar: No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos. Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Entienda que ya es hora para tomar esa determinación sin demorarse más tiempo. Sepa que no será conveniente que deje para mañana lo que desea hacer.

Amor: Modifique la forma de relacionarse con su pareja. Trate de compartir junto a su alma gemela algunos de sus intereses y será agradable para ambos.

Riqueza: Prepárese, ya que los buenos negocios necesitan si o si de usted. Gracias a su voluntad podrá definir el rumbo y el resultado que tendrá el proyecto.

Bienestar: En esta jornada, se sentirá una poco indeciso. Será bueno que se deje llevar por sus deseos y que disfrute del presente sin preocuparse por su futuro.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |