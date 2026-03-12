Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 12 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 12 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el jueves 12 de marzo
Amor: Evite distanciarse de sus afectos por falta de tiempo, debería valorarlos más. Intente demostrarle todos los sentimientos tanto en palabras como en actos.
Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.
Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.
Amor: Evite actuar a espalda de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje de usted.
Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.
Bienestar: Sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo en esta jornada. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.
Otras predicciones para hoy
