Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 12 de marzo de 2026

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 12 de marzo

Amor: Evite distanciarse de sus afectos por falta de tiempo, debería valorarlos más. Intente demostrarle todos los sentimientos tanto en palabras como en actos.

Riqueza: Surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.

Amor: Evite actuar a espalda de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje de usted.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.

Bienestar: Sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo en esta jornada. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

