Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025

Transitará por un período optimo para comenzar con una renovación en su vida personal. No olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 18 de septiembre

Amor: Sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado. De esta forma, empezaran a llevarse mucho mejor en la relación.

Riqueza: Prepárese, ya que un tema de dinero requerirá de su intervención inmediata. Procure intervenir hoy mismo y así podrá solucionarlo sin ningún problema.

Bienestar: Excelente día para reencontrarse con usted mismo. Sepa que su equilibrio emocional esta necesitando de soledad, trate de refugiarse en su interior.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Entienda que con su vitalidad y pasión logrará llevar a buen termino los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables. Avance sin miedo.

Amor: No actúe indiferente con su pareja. Comparta sus alegrías y anhelos con ella, en poco tiempo verá que el vínculo que tienen mejorará rápidamente.

Riqueza: Prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Sepa que debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión.

Bienestar: Haga lo posible para no caer en el stress por mas que los inconvenientes lo persigan. Ampárese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos.

