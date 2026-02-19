Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 19 de febrero de 2026

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción para esta noche.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 19 de febrero

Amor: Si esta en pareja, no dude en decirle todo lo que siente a su amado. Sepa que su poder de seducción aumentará y podrá conquistar sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Hoy estará muy atareado laboralmente, esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: Empiece a hacer lo que sienta sin pensar en los demás, esto lo ayudará a sentirse bien con usted mismo. Recuerde siempre y cuando actúe de buena fe.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

En este día, deberá hablar menos y escuchar más. De esta manera, mejorará la comunicación y aprenderá a mantener un mejor vínculo con los demás.

Amor: Será un optimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, procure hablarlo hoy mismo.

Riqueza: Déjese llevar por la intuición y aplique su cualidad creativa en lo profesional. Ya que pronto podrá recibir un reconocimiento laboral, debido a su talento creativo.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

