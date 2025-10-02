Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 2 de octubre de 2025

No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 2 de octubre

Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.

Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.

Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Sera un período donde deberá aprender y recapacitar de los errores cometidos tiempo atrás. Procure no volver a cometer la misma equivocación.

Amor: Anímese si siente ganas de formar una familia. Hoy será el día para comentárselo a su alma gemela y para que empiecen a planear el futuro juntos.

Riqueza: Evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros.

Bienestar: Sepa que sumando a su alimentación frutas, cereales y verduras, esto le brindara mucha más energía. Relájese, ya que su decaimiento desaparecerá pronto.

