Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 2 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 2 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
1 minuto de lectura
No quiera volver a vivir sus viejas historias, intente abandonar su pasado. Comience a sobrellevar el presente de otra manera y se sentirá menos angustiado.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el jueves 2 de octubre
Amor: En caso de haber tenido una discusión con su mejor amigo y le realizo un comentario inoportuno, no se rectifique ya que podría complicar aun más las cosas.
Riqueza: Al fin podrá cumplir los deseos de ser reconocido por sus superiores dentro de su equipo de trabajo. Intente actuar con prudencia y dejando el orgullos a un lado.
Bienestar: Prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted donde le alegrará el día. Sepa que le devolverá una sonrisa a su rostro.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Sera un período donde deberá aprender y recapacitar de los errores cometidos tiempo atrás. Procure no volver a cometer la misma equivocación.
Amor: Anímese si siente ganas de formar una familia. Hoy será el día para comentárselo a su alma gemela y para que empiecen a planear el futuro juntos.
Riqueza: Evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros.
Bienestar: Sepa que sumando a su alimentación frutas, cereales y verduras, esto le brindara mucha más energía. Relájese, ya que su decaimiento desaparecerá pronto.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis
