Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 21 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 21 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Sagitario
- 1 minuto de lectura'
Sepa que despertará con mucha energía, aproveche esta sensación para iniciar cualquier actividad que haya postergado y que estimule su creatividad.
Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre
Qué le espera a Sagitario el jueves 21 de agosto
Amor: Procure no ser tan ansioso en la vida. Si estaba esperando una respuesta de su alma gemela, es muy probable que hoy la obtenga y de manera favorable.
Riqueza: Transitará una jornada donde ciertos asuntos económicos le exigirán una intensa dedicación. Prepárese con paciencia, ya que tendrá que rever los movimientos.
Bienestar: Entienda que la paz que necesita solo la encontrará dentro de su mundo afectivo y espiritual. Si se siente solo y melancólico charle con sus seres queridos.
Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer
Prepárese, ya que hoy podría recibir diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha, podrá mejorar en poco tiempo.
Amor: Momento optimo para limar todas las asperezas que tiene con sus familiares. De esta forma, verá que pronto las relaciones afectivas mejorarán.
Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.
Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.
