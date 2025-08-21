Horóscopo de Sagitario de hoy: jueves 21 de agosto de 2025

Sepa que despertará con mucha energía, aproveche esta sensación para iniciar cualquier actividad que haya postergado y que estimule su creatividad.

Fechas: 23 de Noviembre al 22 de Diciembre

Qué le espera a Sagitario el jueves 21 de agosto

Amor: Procure no ser tan ansioso en la vida. Si estaba esperando una respuesta de su alma gemela, es muy probable que hoy la obtenga y de manera favorable.

Riqueza: Transitará una jornada donde ciertos asuntos económicos le exigirán una intensa dedicación. Prepárese con paciencia, ya que tendrá que rever los movimientos.

Bienestar: Entienda que la paz que necesita solo la encontrará dentro de su mundo afectivo y espiritual. Si se siente solo y melancólico charle con sus seres queridos.

Qué decía el horóscopo de Sagitario en el día de ayer

Prepárese, ya que hoy podría recibir diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha, podrá mejorar en poco tiempo.

Amor: Momento optimo para limar todas las asperezas que tiene con sus familiares. De esta forma, verá que pronto las relaciones afectivas mejorarán.

Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

